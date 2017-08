Für Freizeitpark und Streichelzoo ist man nie zu alt!

Zusammen mit unserem Online-Redakteur Henry Gbureck und seinen beiden Jungs geht es also ab in den Sonnenlandpark. Schon von der Autobahn aus sieht man das Wahrzeichen des Parks, das Riesenrad. Die Aufregung wächst, nicht nur bei den Kindern.

Am Eingang gibt es direkt den Parkplan in die Hand gedrückt – jetzt kann es losgehen. Alle Attraktionen werden mit strategischer Präzision abgearbeitet, schließlich wollen wir ja nichts verpassen. Wir versuchen uns auf riesigen Hüpfkissen – die wirklich jedes Trampolin in den Schatten stellen – erkunden den Wasserspielplatz bis hin zu kleinen Flößen, mit denen man über den See staken kann. Bis hierhin waren es alles spaßige, aber noch ganz entspannte Attraktionen. Jetzt wird es actionreicher. Auf der Seilbahn erreichen wir durch Anschubsen sagenhafte Geschwindigkeiten – zumindest kommt es mir so vor. Wenn es nach den Jungs ginge, könnten wir wahrscheinlich ruhig noch schneller fahren. Aber mal schauen, wie lange sie noch große Reden schwingen.

Der nächste Punkt auf meinem Parkplan kostet auch mich Überwindung. Butterfly nennt sich das Höllengerät und stellt sich als Halfpipe mit Schlitten heraus. Kinder kreischen und die Erwachsenen in der Schlange sehen auch ein wenig ängstlich aus. Aber wir sind mutig! – Zumindest tun wir so…

Und plötzlich sind auch die Kleinen, die zuvor noch nach Action geschrien haben, ganz kleinlaut. Auch mir geht so langsam die Düse. Wenn man drinnen sitzt, sieht es bestimmt noch schlimmer aus als von hier unten. Und ich habe Recht! Bis zur Spitze der Halfpipe hochgezogen und dann einfach fallen gelassen zu werden, hinterlässt ein ganz ekliges Gefühl in der Magengegend. Aber es ist auch berauschend, den freien Fall einmal vorwärts und einmal rückwärts zu erleben. Danach zittern uns ganz schön die Knie und wir haben eine Pause dringend nötig. Also ab zum Waldimbiss für eine kleine Stärkung.

Mit neuen Kräften geht es weiter. Die Wasserrutsche mit Luftkissen sorgt für die nötige Abkühlung. Auf dem Kettcar-Parcours und den Minidampfern zum selber Rudern können wir uns jetzt nochmal richtig austoben. Zum krönenden Abschluss unseres Tages machen wir uns auf den Weg zum Riesenrad, der durch das Wildgehege führt. Hirsche füttern inklusive. Auf dem Riesenrad hat man einen fantastischen Ausblick über den gesamten Park und die Umgebung. Beeindruckend!

Kurz vor dem Ausgang bemerken wir dann aber doch noch eine Attraktion, an der wir einfach nicht vorbeigehen können: BumperBoats! Motorisierte Luftkissenboote mit Wasserkanonen. Das schreit nach Wasserschlacht! Darüber, wer dabei als Gewinner hervorgeht, sind wir uns noch nicht ganz einig. Aber schön nass sind wir auf alle Fälle. Jetzt geht es wieder nach Hause. Schade eigentlich, denn es hat wirklich unglaublich viel Spaß gemacht.

Mein Fazit: Im Sonnenlandpark kommt wirklich jeder auf seine Kosten. Und auch Erwachsene können hier zusammen mit ihren Kindern eine Menge erleben und Spaß haben.

Anne-Sophie Lösche

Gut zu wissen

Anfahrt: www.sonnenlandpark.de

Kontakt: Telefon: 037208 / 883978

Öffnungszeiten: bis 31. Oktober: täglich 10 - 18 Uhr

Preise: Familienkarte 39,50 Euro



