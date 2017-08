Badeerlebnis mit geflügelten Frackträgern

Im Spreewelten-Bad in Lübbenau kann man mit Pinguinen schwimmen. Das schreit doch förmlich nach mir! Als Unterstützung habe ich mir meinen Kollegen Jan Hornhauer mitgenommen. Diesmal aber nicht um mich zu retten, sollte ich untergehen, sondern um zu verhindern, dass ich mir so einen süßen Frackträger mit nach Hause nehme.

Schon vor dem Bad bin ich tierisch aufgeregt. Wie nah ich den Pinguinen wohl kommen darf? Nach einem kurzen Gespräch mit Herrn Schwerdtner, der etwas über das Bad und seine besonderen Bewohner erzählt, kann es auch schon losgehen. Ab in die Umkleide und rein in die Badesachen. So schnell habe ich mich in meinem ganzen Leben noch nie umgezogen. Ich will jetzt endlich Pinguine sehen.

Und mein Wunsch wird mir erfüllt. Noch vor dem Erkunden der Badebecken geht es raus zur Pinguin-Anlage. Dort erwartet uns auch schon Laura, die Pflegerin der Pinguin-Bande. Und zu meiner großen Überraschung darf ich sogar ins Gehege und die süßen kleinen füttern. Ein Traum wird war! Jetzt gibt es für mich endgültig kein halten mehr. Ich schwebe vor Glück quasi auf die Anlage.

Die Pinguine teilen meine Begeisterung nicht von Anfang an. Eher skeptisch beäugen sie den fremden Zweibeiner in ihrem zu Hause. Laura erklärt mir aber, dass ich es nicht persönlich nehmen soll, die Tiere befinden sich gerade in der Mauser und da sind ihnen Fremde ein bisschen suspekt. Mit ein bisschen Fisch sollten sie sich aber schnell mit mir anfreunden. Und es stimmt. Schon als ich den ersten Fisch in der Hand halte, watscheln sie auf mich zu. Sieht das süß aus! Und tatsächlich, sie fressen mir aus der Hand! Besser kann der Tag heut gar nicht werden.

Aber irgendwann ist leider jeder Spaß mal vorbei. Ich will mich gar nicht trennen von so viel Pinguinliebe. Nachdem die gefiederte Bande satt ist, mache ich mich auf den Weg das Bad zu erkunden. Und auch hier werde ich nicht enttäuscht. Badespaß soweit das Auge reicht. Ein Stömungskanal, verschiedene Düsen aus denen es heraus blubbert, ein Wellenbad und natürlich Rutschen.

Selbstverständlich probiere ich alles aus. Und es macht tierisch Spaß. Im Außenbecken begegne ich meinen Pinguin-Freunden wieder. Durch die riesige Glasscheibe habe ich das Gefühl wirklich mit ihnen in einem Becken zu schwimmen. Das ich sowas von cool.

Nach so viel Aufregung habe ich mir jetzt ein wenig Entspannung verdient.

Das Sauna-Dorf ist wie dafür gemacht. Kleine Spreewald typische Häuschen, die zu Saunen umfunktioniert wurden. Und jedes mit einer anderen Einrichtung. Sieht gar nicht aus wie in einer typischen Sauna. Aber auf jeden Fall sehenswert! Nach ein paar Saunagängen mache ich noch einen letzten Abstecher zu den Pinguinen. Leider muss ich jetzt gehen. Aber ich komme definitiv wieder.



Mein Fazit: Das Spreewltenbad ist was für die ganze Familie. Badespaß für die Kleinen und tolle Saunen für die Großen. Und die Pinguine sind für jeden entwas!

Gut zu wissen

Anfahrt: www.spreeweltenbad.de

Kontakt: Tel.: 03542 8941-60

Öffnungszeiten: Do- So: 9-22 Uhr, Freitag & Samstag: 9-23 Uhr

Preise: Familien-4-Stunden-Karte: 36 Euro, Familien-Tageskarte: 44 Euro



