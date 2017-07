Auf die Bälle, fertig, los! - Treffsicherheit ist gefragt

Sport war in der Schule immer das Fach, bei dem ich mich am meisten über Freistunden gefreut habe. Daher war ich ziemlich nervös, als unser Reporter Jan Hornhauer den Sportpark Cottbus für einen Selbsttest vorschlug.

Aber – Herausforderung angenommen- ich gehe Sport machen. Zu finden ist der Sportpark ganz leicht. Einmal auf der richtigen Straße, ist die Halle nicht zu verfehlen. Aber nichts da mit Hallensport. Im Sommer spielt man draußen – das gilt auch für uns. Aus all den Angeboten von Volleyball über Badminton bis hin zu Tennis, entscheiden wir uns für etwas nicht ganz so Konventionelles: Spielgolf- und die Soccer-Anlage. Unter Spielgolf kann ich mir nicht wirklich etwas vorstellen – golfen klingt für mich jetzt nicht so spannend. Aber schon beim Betreten der Anlage fällt mir eins auf. Es ist alles ganz klein. Ein richtiger Golfplatz in eine Minigolf-Anlage gesteckt. Schon irgendwie cool. Jetzt kribbelt es mir doch schon in den Fingern, eine Runde den Schläger zu schwingen. Und es ist gar nicht so einfach. Konzentrieren, Ziel aussuchen, Ball anvisieren und Zack! – danebengeschossen. Nach den ersten Paar Löchern klappt es dann aber ganz gut und ein heißer Wettkampf um die bessere Punktzahl entbrennt. Nach 18 Löchern ist der Spaß leider schon vorbei. Lust nach Hause zu gehen, haben wir aber noch nicht...

Zum Glück gibt es hier noch einiges mehr auszuprobieren. Die Soccer-Anlage fällt uns ins Auge. Das sieht interessant aus. Das will ich jetzt probieren! Gesagt, getan. Das SOCCERgoool© sieht aus wie eine übergroße Spielhalle. Darts, Bowling, Flipper und Billard und das alles mit Fußbällen. Sieht ja erst mal ganz einfach aus – ist es aber nicht. Schon den Ball über die Begrenzungsstange am Start zu bekommen, stellt ein riesiges Hindernis dar.

Die Treffsicherheit, die mir beim Spielgolf gefehlt hat, kommt dafür hier zum Vorschein. Zielsicher immer auf die Stange schießen – Fußballhoffnung werde ich jedenfalls nicht. Endlich gelingt es mir, jetzt heißt es nur noch den richtigen Schwung finden, damit die Bälle auch punktgenau landen. Jan stellt sich da irgendwie geschickter an als ich. Das schreit nach einem Duell. Soccer-Billard eignet sich dafür hervorragend. Die gleichen Regeln wie beim Billard - nur eben mit Fußbällen. Eine wirklich lustige Sache und wesentlich schwerer als gedacht. Aber mit ein bisschen Übung und ein paar Probeschüssen gelingt uns auch das. Und auch wenn ich nicht wirklich eine Sportskanone bin, ist das durchaus etwas, was ich öfter machen könnte. Denn sind wir mal ehrlich, so ein Spiel macht doch viel mehr Spaß, wenn der ein oder andere Schuss daneben geht. Mit schmerzenden Bauchmuskeln (natürlich vom Lachen!) machen wir uns jetzt wieder auf den Weg in die Redaktion.

Mein Fazit: Sowohl Spielgolf als auch die Soccer-Anlage machen echt fez und auch Leute, die keine ambitionierten Fußballer sind, können hier mit den Bällen viel Spaß haben. Definitiv einen Besuch wert!

Anne-Sophie Lösche

Gut zu wissen

Anfahrt: www.sportpark-cottbus.de

Kontakt: Telefon 0355 524974

Öffnungszeiten: täglich 9-22 Uhr

Preise: Spielgolf Familienkarte 16 Euro / Soccer-Anlage 10 Euro pro 1/2 Stunde

