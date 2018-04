Welche Markise ist die richtige?

Terrasse und Balkon sind in der warmen Jahreszeit unsere absoluten Lieblingsplätze. Wer aber nicht permanent der prallen Sonne ausgesetzt sein möchte, kommt auf Dauer nicht an einer Verschattung vorbei. Eine Markise sorgt dafür, dass dem Sommertraum kein vorzeitiges Ende gesetzt wird. Welcher Markisentyp sich am besten eignet, hängt vor allem von den baulichen Gegebenheiten und dem eigenen Bedarf ab. Für die Beschattung von großen Flächen bieten sich klassische Gelenkmarkisen an, die auch bei Wind mit ihrer Stabilität bestechen, sagt Ricardo Ruschin, Außendienstleiter vom Markisen Premium Anbieter JalouCity. „Schmalmarkisen eignen sich für Balkone oder Terrassen, die nicht allzu viel Platz bieten. Zudem gibt es Varianten, die durch Seitenelemente zusätzlichen Sichtschutz bieten und sogar wasserdichte Markisen mit integriertem Wasserableitungssystem.“ Eine Markise kann so Dreifachschutz gegen zu viel Sonne, ungewollte Einblicke und ungemütlichen Regen bieten.



Standardmodell sind Gelenkarmmarkisen. Sie werden an der Hauswand befestigt und manuell oder elektrisch auf die gewünschte Größe ausgefahren. Wird eine elegante Optik gewünscht, eignen sich sogenannte Kassettenmarkisen. Die aufgerollte Markise verschwindet vollständig und fügt sich harmonisch in die Fassadenoptik ein. Zusätzlich werden Gelenkarme und Markisentuch vor Wind und anderen Witterungseinflüssen geschützt. Wer mehr Sichtschutz benötigt, kann auf Markisen mit höhenverstellbarem Volant an der Front oder Seitenelementen zurückgreifen.



JalouCity bietet darüber hinaus die Regenmarkisen „Sunrain“, die mit der weitverbreiteten Meinung aufräumen, dass die Markise bei Niederschlag sofort aufgerollt werden sollte. Zwei Pfetten – waagrechte Träger – dienen als statische Unterstützung des wasserabweisenden Markisentuchs. Die dadurch entstehende Neigung verhindert, dass sich Regenwasser sammelt. Ein zuverlässiger Wasserablauf ist so bereits ab einer Neigung von 5 Grad gesichert. Im Ausfallprofil befindet sich außerdem eine integrierte Regenrinne, die das Wasser gleichmäßig ablaufen lässt. Aufgrund der stabilen Konstruktion kann die Markise selbst bei starkem Regen und Wind ohne Bedenken bis zu vier Meter ausgefahren werden.



Eine enorme Vielfalt an Beschattungsvarianten ermöglicht das Beschattungssystem Q.Bus. Freistehend oder an eine Fassade montiert kann es beliebig erweitert und auch um Hausecken herumgeführt werden. Q.Bus ist damit ideal für die Hotellerie geeignet, aber auch private Nutzer dürften von dem edlen Design begeistert sein.



Stoffe und Designs



Bei JalouCity gibt es eine Vielzahl an wetterfesten Tüchern, die sich durch Reißfestigkeit und Designvielfalt auszeichnen. Vom unifarbenen Klassiker bis zum modernen Streifenmuster sind über 200 Designs und Sondergewebe erhältlich. Zusätzlich schützen die Stoffe – je nach Ausführung – bis zu Schutzfaktor 80 vor schädlichen UV-Strahlen.



Markisen sind nur in den 33 bundesweiten Filialen erhältlich. Um aber die optimale Markise zu finden, kommen die Fachberater von JalouCity unverbindlich vor dem Kauf zum Kunden ins Haus und stimmen alle Details ab. Anschließend werden Markise und Tuch produziert und vom JalouCity Team fachmännisch installiert.



Weitere Informationen sind unter www.jaloucity.de erhältlich.