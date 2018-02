Youngster der Sportelite gesucht

Junge Erfolgsathleten des Jahres 2017 kommen am 2. März in der Pirnaer Herderhalle zu verdienten Ehren. Die Sportjugend im Kreissportbund (KSB) rückt sie dort ins Rampenlicht. Noch bis 26. Februar sucht sie die Lieblinge im Nachwuchssport des Landkreises für den Publikumspreis. Sportinteressierte sollen bis dahin ihren Favoriten in drei Kategorien die Stimme geben - beim Voting über die Internetseite der Sportjugend www.ksb-sportjugend.net und per Karte, die in der Geschäftsstelle des Kreissportbundes (Gartenstraße 24, 01796 Pirna) oder den Partnern der Sportjugend ausliegen. Karte schnell auszufüllen und abgeben oder auch per Email an info@ksb-sportjugend.net einsenden.

Zur Auswahl stehen 13 Mädchen bzw. junge Frauen, zwölf Jungen bzw. junge Männer sowie sieben Mannschaften. Die Vereine haben die sieben- bis 17-Jährigen aufgrund ihrer Leistungen für die Jugendsportler-Ehrung vorgeschlagen. "Ausschlaggebend war eine vordere Platzierung bei mindestens einer Regional-, Landes-, Mittel- bzw. Ostdeutschen, Deutschen Meisterschaft, sowie gar einer Europa- oder Weltmeisterschaft", erklärt Sportjugendkoordinator Martin Holtermann.

Die erfolgreichsten Athleten erhalten einen Edelstahl-Pokal mit den Umrissen des Landkreises - angefertigt von den Edelstahlwerken Schmees in Pirna und werden von einer Jury als „Beste Sportlerin“, „Bester Sportler“ oder „Beste Mannschaft“ ausgezeichnet. Die beliebtesten Sportler in jeder Kategorie erhalten dann den Publikumspreis. Wer sich an dem Votum beteiligt, hat außerdem die Chance, selbst einen Preis zu gewinnen

Die Preise an den Nachwuchs werden von Vorbildern aus dem Sportbereich sowie Ehrengästen aus der Lokalpolitik oder der Wirtschaft, also Sponsoren, überreicht. (df)