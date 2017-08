Radeberg: Hier trifft Jung auf Alt

In unseren Mietwohnungen der Wohnungsbau-Genossenschaft Radeberg wohnen wir drei Familien ganz unterschiedlichen Alters. Ein Rentnerehepaar Mitte 60, ein Ehepaar um die 50, deren Kinder mittlerweile aus dem Haus sind, sowie wir, ein Ehepaar Ende 20/Anfang 30 mit einer 2-jährigen Tochter. Obwohl wir erst seit einem Jahr hier wohnen, sind wir herzlich aufgenommen worden. Gerne denken wir dabei an unsere Einzugsfeier im vergangenen August zurück. Da wurde mit allen Nachbarn kräftig gefeiert. Seitdem wird auch regelmäßig ein Feierabendbier bei gutem Wetter auf der Terrasse genossen und natürlich auch gegrillt. Was uns allen hier besonders gut gefällt, ist der Garten direkt vor der Haustür. Wir können nur bestätigten, dass es die Hilfe untereinander bei uns gibt. So danken wir immer wieder unseren Nachbarn für die Kinderbetreuung, wenn wir Eltern schnell mal etwas einkaufen oder Wege erledigen müssen. Nicht selten ist auch, wenn wir von der Arbeit kommen, unsere Wäsche schon abgenommen. Das sind so kleine Hilfen, bei denen man froh ist, dass es die lieben Nachbarn gibt. Auf der anderen Seite packen wir jungen Leute gern mal mit an, wenn etwas Schweres getragen werden muss. Man kann unsere Hausgemeinschaft wie ein Mehrgenerationshaus bezeichnen. Das Gute an so einer Hausgemeinschaft mit nur wenigen Mietern ist unserer Meinung nach, dass wir uns gut unterstützen können. So helfen wir uns auch gegenseitig bei kleineren Reparaturen oder bei Urlaub mit Betreuung des Gartens, den wir alle drei direkt wunderschön im Grünen vor der Haustür haben. In diesem Jahr haben wir unseren Vorgartenzaun (ca. 35 Meter) gemeinsam erneuert. Viele, viele Stunden sind dabei für das Streichen von Zaunlatten verrichtet worden. Das Material wurde uns freundlicherweise gestellt, die Montage wurde von uns in Eigenleistung ausgeführt.