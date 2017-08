Dresden-Seidnitz: Nachwuchs auf der Hepkestraße

2. Dresdner Pflegemesse: „Fast komplett ausgebucht“

Dresden. Hagen Alex, einer der beiden Geschäftsführer der Oberlausitzer Veranstaltungs- und Werbeagentur (OVWA), zum Stand der Vorbereitungen der 2. Dresdner Pflegemesse. Was erwartet die Dresdner am 2./3. September bei der Messe? Zum einen viele Aussteller, zum anderen ein umfangreiches Rahmenprogramm, an dem jetzt natürlich noch etwas gefeilt wird. Wir haben bis jetzt 91 Aussteller unter Vertrag und sind damit in der Messehalle 1 im Ostrapark fast ausgebucht. Von A wie Apotheke bis Z wie Zeitung – der WochenKurier ist Medienpartner und wird einen Pflegeführer erarbeiten – reicht die Palette. Als wir 2016 hier in Dresden die 1. Pflegemesse veranstalteten, hatten wir rund 60 Aussteller. Das allein zeigt schon, wie brisant das Thema und wie groß das Interesse an einer solchen Messe ist. Womit befasst sich diese Messe, wer soll damit angesprochen werden? Schauen wir uns die demografische Entwicklung an: Das Thema betrifft doch fast alle Familien. Wir werden immer älter, leben länger und wollen, dass es uns dabei so gut wie möglich geht. Die Messe befasst sich daher mit drei Schwerpunkten: Pflege und Betreuung, Bauen und Wohnen sowie Beruf, Aus- und Weiterbildung im Pflegebereich. Was gehört zum Rahmenprogramm? Viele Aussteller bringen Produkte mit, die vor Ort getestet werden können. Das geht vom Treppenlift über die Gesundheitsmatratze bis zum Massagesessel. Es gibt Fachvorträge zu Themen wie „Mehr Rente durch Pflege", „Leistungsansprüche in den Pflegegraden" und „Hausnotruf". Wie gesagt, einiges ist noch in Planung. Das komplette Programm wird rechtzeitig veröffentlicht. Wann wird die Messe geöffnet sein? An beiden Tagen jeweils 10 bis 18 Uhr. Es fragte Carola PönischHagen Alex, einer der beiden Geschäftsführer der Oberlausitzer Veranstaltungs- und Werbeagentur (OVWA), zum Stand der Vorbereitungen der 2. Dresdner Pflegemesse. Was erwartet…

