DD-Niedersedlitz: Hohes Alter, zu Hause glücklich

Eishockey-Nationalspielerinnen in Dresden

Sport. Seit Dienstag, 8. August, sind 140 junge Eishockey-Nationalspielerinnen zu Gast in Dresden. Die Gäste aus Ungarn, der Slowakei, Italien, den USA, Kanada, Russland und Deutschland nehmen am Einladungsturnier „U18 World Selects Invite Girls" teil. Das Turnier in der EnergieVerbund Arena im Sportpark Ostra läuft noch bis Sonnabend, 12. August. Im Team der deutschen U18-Nationalmannschaft spielt Dresdens Jugendsportlerin des Jahres 2017, Korinna Fiedler vom Eissportclub Dresden. Viele der jungen Sportlerinnen sind mit ihren Familien angereist und nutzen dies für gemeinsame Tage in Dresden. (pm) Mehr Infos >>HIER<<

