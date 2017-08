Cottbus: Mit WhatsApp-Hausgruppe

„Bahnstreicheln“: Verrückt oder lebensmüde?

Dresden. Was für ein Gaudi an einem lauen Sommerabend: Auf dem Fußweg oder am Straßenrand sitzen und die Linie 13 anfassen, wenn sie vorbei fährt. Blöd? Nein, seit Jahren ein beliebtes Abendvergnügen in der Neustadt.

