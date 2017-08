Bautzen: Hausfest auf dem Hinterhof

2. Dresdner Pflegemesse ausgebucht

Dresden. Am 2./3. September findet in der Messe 1 die 2. Dresdner Pflegemesse statt. Neben Fachvorträgen wird es auch wieder eine Podiumsdiskussion geben.Mit 91 Ausstellern ist die 2. Dresdner Pflegemesse komlett ausgebucht. Sie beleuchtet an beiden Tagen die gesamte Bandbreite des Themas Pflege in den Bereichen Pflege/Betreuung, Bauen/Wohnen sowie Beruf/Aus- und Weiterbildung. Zum umfangreichen…